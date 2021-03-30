«رقية» تبدع فى تشكيل اللوحات الفنية بأدوات النجارة.. (صور)

رقية آدم إبراهيم، فتاة ذات الـ٢٠ عاما، تدرس في كلية التربية بمرسى مطروح، لديها موهبة مختلفة في تشكيل اللوحات الفنية بأدوات النجارة، تمحور حلمها حول الخيوط والمسامير والشاكوش، لتبدع في عمل الديكورات المنزلية.تقول رقية لـ"الدستور" عن موهبتها إنها كانت ترى لوحات "string art" شيء جميل، وبدأت من رمضان الماضي في تجربة تصميم لوحة مع نفسها وكانت تأخذ الموضوع كهواية في البداية، وبعدها بدأت تعرض فى البيدج مع أصحابها مع تشجيع بعضهم البعض واتجهوا لاختيار اسم وهو "Heartmade"، مؤكدة أنها اعتبرت الموضوع كشغل أساسي لها، وأنها من صغرها وهي تحب الهاند ميد.واستكملت حديثها عن مشوار موهبتها موضحة: "الخامات اللى بستخدمها حاجات بسيطة جدا موجودة تقريبا في أي بيت عبارة عن لوح خشب حسب المقاس والديزاين اللي هعمله بختار مقاس اللوحة، شاكوش، مسامير، خيوط، وطبعا بكون مجهزة اللوحة من سنفرة ودهان في الأول وبعد كده ببدأ اشتغل على الديزاين.. بصراحة مفيش صعوبات بتواجهني من الرسم نفسه لأن بعمله وأنا بحب ده ف مفيش أي صعوبات خالص كل اللي بواجهه فكرة التسويق وأن الناس بتستغل شغل الهاند ميد ومش بيقدروا بس كده".وأضافت رقية أن والديها هم أكثر الأشخاص تشجيعا لها، ثم أصحابها لأنهم يرفعون من معنوياتها، مشيرة إلى أنها تحتاج تشجيع على شغلها على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي بحكم أن شغل الهاند ميل لايقدره جميع الأشخاص فهي تحب التشجيع منهم.وشرحت آمالها في أن تنال أعمالها أكثر شهرة، في الوقت الذي ترى أنها بحاجة إلى مزيد من انتاج اللوحات، معربة عن عزمها في مواصلة تقديم العديد من أعمالها رغم شعورها أحيانا بالاحباط.