تطعيم 218 ألفا و128 طفلا خلال يومين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال فعاليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عن تطعيم عدد 218 ألفًا و128 طفلًا بواقع 86 % من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألفًا و219 طفلًا.وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021.وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.