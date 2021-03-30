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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 218 ألفا و128 طفلا خلال يومين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:10 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
أسوان_إسراء توفيق
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أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال فعاليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عن تطعيم عدد 218 ألفًا و128 طفلًا بواقع 86 % من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألفًا و219 طفلًا.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 مارس حتى الأربعاء 31 مارس 2021.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

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