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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فيض المكان» يجمع ميرفت الشاذلى ومحمد عبدالهادى بجاليرى بيكاسو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:09 ص
معرض فيض المكان
معرض فيض المكان
نضال ممدوح
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يشهد جاليري بيكاسو بالزمالك٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء٬ افتتاح المعرض المشترك للفنانين ميرفت الشاذلي٬ ومحمد عبد الهادي٬ تحت عنوان "فيض المكان".

وميرفت الشاذلي فنانة مصرية ولدت في أسوان، تخرجت فى كلية الفنون الجميلة، حصلت على درجة الماجستير عام 1998، وفي عام 2009، أكملت بنجاح درجة الدكتوراه. في الرسم المعاصر تشارك في الحركة الفنية منذ 1992 حتى 2020.

أما الفنان محمد عبد الهادي فقد تخرج في كلية التربية النوعية عام 1999، وفي عام 2001 حصل على دبلوم في التربية الفنية جامعة حلوان.

أقام معرضين منفصلين، 2014-2015. كما شارك في العديد من المعارض الجماعية الهامة والندوات وورش العمل الدولية منذ عام 1999 وحتى الآن. محمد فنان متأثر بالحضارة المصرية القديمة والحضارة الفارسية.

ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين رواد المعرض من الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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