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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:47 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 30-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

علي المستوي المحلي، يتيح بنك الاستثمار العربي سعر اليورو الأوروبي عند 18.72 جنيه للبيع كأعلى مستوى للعملة الأوروبية داخل السوق المصرية، ويقدم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف العربي الدولي كأدنى مستوى للعملة الأوروبية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية، عند مستوى 18.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-3-2021


سعر اليورو في البنك الأهلي المصري


استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر


وجاء سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي


ووصل سعر صرف العملة الأوروبية ببنك قطر الوطني مقابل الجنيه، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib


فيما يخص السعر لليورو الأوروبي داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي، بلغت اليوم 18.43 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

يذكر أن هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، اضافة إلى أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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