رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«نكسر وراها ميت قُلّة».. رحلة الـ6 أيام في حياة جيران «evergreen»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:53 م
evergreen
evergreen
هاجر رضا
طباعة

جبل حديدي جثم على صدر «الممر الملاحي الأهم في العالم» فسد رئة مائية تتنفس منها قارات المعمورة كافة وألقى هماً جماعياً على أكتاف المصريين، الذين تابعوا لحظة بلحظة أزمة السفينة «إيفر جيفن» البنمية التي قطعت أوصال العالم من قناة السويس.  

جنوح السفينة الذي عطّل حركة التجارة العالمية أثّر بالسلب أيضاً على جيرانها في المحيط القريب حول قناة السويس. يقول أحمد إسماعيل: «بحكم طبيعة المدينة الساحلية أغلبنا شغال في قناة السويس أو الموانئ، وعطل المركب أثّر في كل حاجة سواء في حياتنا الشخصية أو في الشغل».

وطوال ستة كانت «إيفر جيفن» القصة الرئيسية في المجالس، يوضّح «إسماعيل» لـ«الدستور»: «مكنش عندنا حكاية على القهوة غير السفينة وعايزينها تمشي مصالحنا متعطلة جداً، وكنّا بنصحح الصورة للناس اللي مش عارفة، يا إمّا بنحكي عن حجم المركب وإن الهيئة بتبذل مجهود جبار لتحريكها، والأطفال قدّموا لأهلهم مقترحات على قد دماغهم عشان تتحرك زي مثلًا نشدها أو نجيبها على جنب».

وأعطت مصر درساً للعالم في قدرات أبنائها في مواجهة أي أزمة، وفق «إسماعيل»، الذي يرى أنَّ «مصر غير أي دولة قدرت تسيطر على الأزمة في وقت قليل».

«كان نفسنا نكسر ميت قُلّة.. الحمد لله.. المركب عامت»، تلك كانت هتافات وصيحات الجيران والعاملين في قناة السويس التي رافقتها أبواق السفن.

موضوعات متعلقة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على إمساكية رمضان 2021 في مصر

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

أهرام المريخ.. خرافات الحضارة والهجوم النووى على الكوكب الأحمر

هيئة الكتاب تعلن عن شروط الاشتراك بمعرض فيصل للكتاب المخفض

تصديا للقبح والظلام.. تفاصيل ليلة العيد الثاني لجوائز مؤسسة فاروق حسني

هديل غنيم: «هذه عدساتك يا عبلة» عن المدينة العربية بين القبح والجمال