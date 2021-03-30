«نكسر وراها ميت قُلّة».. رحلة الـ6 أيام في حياة جيران «evergreen»

جبل حديدي جثم على صدر «الممر الملاحي الأهم في العالم» فسد رئة مائية تتنفس منها قارات المعمورة كافة وألقى هماً جماعياً على أكتاف المصريين، الذين تابعوا لحظة بلحظة أزمة السفينة «إيفر جيفن» البنمية التي قطعت أوصال العالم من قناة السويس.

جنوح السفينة الذي عطّل حركة التجارة العالمية أثّر بالسلب أيضاً على جيرانها في المحيط القريب حول قناة السويس. يقول أحمد إسماعيل: «بحكم طبيعة المدينة الساحلية أغلبنا شغال في قناة السويس أو الموانئ، وعطل المركب أثّر في كل حاجة سواء في حياتنا الشخصية أو في الشغل».

وطوال ستة كانت «إيفر جيفن» القصة الرئيسية في المجالس، يوضّح «إسماعيل» لـ«الدستور»: «مكنش عندنا حكاية على القهوة غير السفينة وعايزينها تمشي مصالحنا متعطلة جداً، وكنّا بنصحح الصورة للناس اللي مش عارفة، يا إمّا بنحكي عن حجم المركب وإن الهيئة بتبذل مجهود جبار لتحريكها، والأطفال قدّموا لأهلهم مقترحات على قد دماغهم عشان تتحرك زي مثلًا نشدها أو نجيبها على جنب».

وأعطت مصر درساً للعالم في قدرات أبنائها في مواجهة أي أزمة، وفق «إسماعيل»، الذي يرى أنَّ «مصر غير أي دولة قدرت تسيطر على الأزمة في وقت قليل».

«كان نفسنا نكسر ميت قُلّة.. الحمد لله.. المركب عامت»، تلك كانت هتافات وصيحات الجيران والعاملين في قناة السويس التي رافقتها أبواق السفن.