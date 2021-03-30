رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:31 ص
متحف الحضارة بالفسطاط
متحف الحضارة بالفسطاط
رامى حسين
طباعة
يفتتح متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط أمام الزائرين يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من فعاليات وصول موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة يوم السبت.

ويعد المتحف القومي للحضارة فريد من نوعه في مصر والعالم العربي والذي يقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، عن طريق إبراز التفاعل بين المصريين والأرض التي عاشوا عليها على مر التاريخ من خلال موضوعات حضارية اختيرت لإلقاء الضوء على التراث المادي وغير المادي لمصر، كما يعتبر متحف الحضارة مركزًا تعليميًا وبحثيًا هامًا للزائرين والباحثين المصريين والأجانب.

وسيحتوي المتحف على أكثر من 35 ألف قطعة آثرية بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية التي تضم٢٢ مومياء ملكية.

ويعد المتحف أقرب لكونه منارة ثقافية متكاملة حيث يشمل العديد من الأنشطة التكميلية مثل: مطاعم،كافتيريات، مسرح سينما.

وقد تقرر أن مواعيد فتح المتحف يوميآ من الساعة التاسعة صباحآ حتى الخامسة مساءآ وفترة مسائية يوم الجمعة من الساعة السادسة مساءآ حتى التاسعة مساءآ.

وتقسم أسعار تذاكر المتحف إلى 200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي، و60 جنيه للمصري، و30 جنيهًا للطالب المصري، كما ستشمل أسعار التذاكر الجراجات بالمتحف 30 جنيه للسيارة الملاكي، و40 جنيه للكوستر، و50 جنيه للأتوبيس.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

محمد صلاح يكشف عن إمكانية انتقاله للعب فى إسبانيا

«إكسبريس»: مانشستر سيتى يعلن رحيل سيرجيو أجويرو نهاية الموسم

صلاح: أسعى للفوز على ريال مدريد وليس الانتقام من راموس

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع