قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

يفتتح متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط أمام الزائرين يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من فعاليات وصول موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة يوم السبت.ويعد المتحف القومي للحضارة فريد من نوعه في مصر والعالم العربي والذي يقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا، عن طريق إبراز التفاعل بين المصريين والأرض التي عاشوا عليها على مر التاريخ من خلال موضوعات حضارية اختيرت لإلقاء الضوء على التراث المادي وغير المادي لمصر، كما يعتبر متحف الحضارة مركزًا تعليميًا وبحثيًا هامًا للزائرين والباحثين المصريين والأجانب.وسيحتوي المتحف على أكثر من 35 ألف قطعة آثرية بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية التي تضم٢٢ مومياء ملكية.ويعد المتحف أقرب لكونه منارة ثقافية متكاملة حيث يشمل العديد من الأنشطة التكميلية مثل: مطاعم،كافتيريات، مسرح سينما.وقد تقرر أن مواعيد فتح المتحف يوميآ من الساعة التاسعة صباحآ حتى الخامسة مساءآ وفترة مسائية يوم الجمعة من الساعة السادسة مساءآ حتى التاسعة مساءآ.وتقسم أسعار تذاكر المتحف إلى 200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي، و60 جنيه للمصري، و30 جنيهًا للطالب المصري، كما ستشمل أسعار التذاكر الجراجات بالمتحف 30 جنيه للسيارة الملاكي، و40 جنيه للكوستر، و50 جنيه للأتوبيس.