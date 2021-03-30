أحدث موديلات الأحذية الخشبية من أسبوع الخياطة الراقية (صور)

أحذية البوهو الخشبية



الفلاتفورم والبلات فورم الخشبي



الألوان



بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الأحذية الخشبية موضة ربيع وصيف 2021 على عرش الموضة لموسم خريف عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.البوهو أو الأسلوب البوهيمي، هو شكل الموضة المستوحي من حياة الغجر الطبيعية، وأكواخ الشاطئ، وهو الأسلوب الذي تزين به أحذية الخشب التي عادت للظهور في عام 2021 مزج مصممو ن الأزياء حول العالم، بين الخشب وبين المكرمية العربي التركي وبين جلد الماعز والتطريز اليدوي.يعتمد الفلات فورم على نعل مسطح بدون كعب مرتفع، يساوي القدم كاملة على الأرض، بينما يزيد الطول سمك النعل نفسه، وهو الشكل الذي كانت تصنع القباقيب منه في مصر قديمًا، أما البلاتفورم ففيه نسبة ارتفاع قليلة للكعب، مع الحفاظ على القدم مفرودة.وهما من أحد أشهر أشكال النعال، التي استعملها المصممون هذا العام لعمل الأحذية الخشبية، والشهيرة بكونها من النعال العالية التي تجمع بين الكعب والراحة في المشي، لتكون مناسبة.وفقًا لقائمة ألوان البوهو الشهيرة، فهي الأبيض والبيج والخشبي ودرجات الأخضر والبرتقالي، والألوان التي عادة ما نجدها في الطبيعة، ويستوحيها أسلوب البوهو من البيئة المحيطة.