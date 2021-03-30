رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

التعليم: نتابع الامتحانات المجمعة ولا مشاكل فيها

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:46 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع الامتحانات المجمعة لمختلف الصفوف الدراسية والتي بدأت أمس الاثنين ومستمرة حتي نهاية شهر مارس وهي بديلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المركز القومي للامتحانات يقوم بعمل تقارير حول أداء الامتحان على مستوى المديريات ومعرفة المشكلات التي تواجه الطلاب للعمل علي حلها وتجنبها خلال امتحانات شهر أبريل ومايو، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تستقبل الوزارة أي مشاكل من الامتحانات المجمعة.

وتنشر "الدستور" الجدول الكامل للاختبارات الشهرية لجميع الصفوف الدراسية:

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١


مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١


مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١


مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١


مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١


مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

التحريات الأمنية تكشف مفاجأة في سبب انهيار عقار جسر السويس

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

برشلونة: كوتينيو يسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبى جديد

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع