التعليم: نتابع الامتحانات المجمعة ولا مشاكل فيها

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:



مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:



مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:



مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:



مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:



كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع الامتحانات المجمعة لمختلف الصفوف الدراسية والتي بدأت أمس الاثنين ومستمرة حتي نهاية شهر مارس وهي بديلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المركز القومي للامتحانات يقوم بعمل تقارير حول أداء الامتحان على مستوى المديريات ومعرفة المشكلات التي تواجه الطلاب للعمل علي حلها وتجنبها خلال امتحانات شهر أبريل ومايو، لافتة إلى أنه حتى الآن لم تستقبل الوزارة أي مشاكل من الامتحانات المجمعة.اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.