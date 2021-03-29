يوسف: إطلاق حملة ترويج السياحة العربية أول أبريل

كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم الانتهاء من كافة الأدوات الترويجية لإطلاق الحملة الدعائية للأسواق العربية.وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يتم إطلاق الحملة مع شهر أبريل القادم، وذلك فى حالة صدق التوقعات التى تشير إلى أن السياحة الخليجية ستبدأ مع عيد الفطر المبارك، ولهذا سيكون أبريل التوقيت الأنسب لإطلاق الحملة، كى تأتى بالمردود السياحى المتطلع منها، موضحا أن هناك تعطشًا من جانب الأشقاء العرب لزيارة مصر.وأضاف أن الهيئة قامت بإنتاج وتصوير عدد من الأفلام الترويجية لإطلاقها مع حملة السوق العربى، والتى تتضمن الأماكن التى يفضلها السائح العربى عند قدومه إلى مصر لاستعادة ذكرياته فيها عند مشاهدتها وجذبه لتكرارها، موضحا أن السياحة العربية تمثل نحو 25% من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.