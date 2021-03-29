عشماوى: لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أننا لدينا 3 ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة ونحن فى احتياجات حاليا إلى أضعاف هذه المساحة لتصل إلى 30 مليون متر مربع حتى 2030.وأضاف عشماوى، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "المحور"، أن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك، حيث إن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وأيضا أسواق متخصصة، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات كبيرة لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية التجارة الداخلية.وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى، أنه سيتم إطلاق مبادرة "أهلا تسوق" من جانب القطاع الخاص خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 300 شركة عبر المنصات الإلكترونية، بهدف تحفيز حركة التسوق فى مصر وانعكاس ذلك على موقعها التجاري، كما أنها ستمثل إضافة كبيرة لمنظومة الاستهلاك فى مصر، خاصة وأنها تستهدف غالبية المصريين وتحفيز المستهلك على الشراء، كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل مبادرات في المناسبات مثل "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس" من أجل توفير منتجات بأسعار مناسبة.وفيما يتعلق بالاستعدادات لمعارض "أهلا رمضان"، أوضح "عشماوى" أن وزارة بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، ستوفر كافة السلع الغذائية ومنتجات رمضان واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 35 % بجانب توفير "شنط رمضان" بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى، مؤكدا أن أسعار السلع لم تشهد أي زيادة طوال فترة جائحة كورونا نتيجة نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية من 4 إلى 6 أشهر بجانب توفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن.وأشار "عشماوي" إلى أن وزارة التموين قامت بدراسة احتياجات كل محافظة لتوفير ما يلزم من قطاعات تجارية بتلك المحافظات، حيث أصبح لدينا خريطة استثمارية لكل محافظة على مستوى الجمهورية، وعدد من المناطق التي تحتاجها مصر ما يقرب من 52 منطقة لوجستية حتى عام 2030، وذلك وفق الدراسة الاستراتيجية التي تمت، لافتا إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر إحصائية فى عام 2018 بلغ 3.6 مليار دولار، ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليار دولار بما يقرب من 80 مليار جنيه مصر حاليا، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية ومع وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيمًا للتجارة الإلكترونية من خلال البورصة السلعية.