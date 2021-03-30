رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عشماوى: 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:51 ص
قناة السويس
قناة السويس
نرمين محمود الدهان
طباعة
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن حجم التجارة العالمية يصل لـ17.8 تريليون وأن 12% من حجم هذه التجارة يمر عبر قناة السويس مما يكشف أهمية القناة ويكشف ذلك بأن هذه المعلات تؤكد بأن وراء هذه التجارة سلاسل إمداد تتنوع ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج للوصول إلى المستهلك.

وهنأ الدكتور إبراهيم عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال على قناة "المحور"، المصريين والقيادة السياسية على نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، لافتا إلى أن إجمالي الناتج المحلي العام الماضي قارب من 6 تريليونات جنيه وقطاع التجارة الداخلية يساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقرب من 1.2 ترليون جنيه.

وأضاف "عشماوي"، أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضًا في القطاع غير الرسمي، كما أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح في جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة.

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

الدفاع الأمريكية: مصر أنجزت عملًا مذهلًا بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

برشلونة: كوتينيو يسافر إلى البرازيل لإجراء كشف طبى جديد

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع