تعرف على مواعيد زيارة المناطق الأثرية خلال شهر رمضان

أعلنت غرفة شركات السياحة أن المجلس الأعلى للآثار أرسل مواعيد زيارة المتاحف والمناطق الأثرية خلال شهر رمضان الكريم.وحدد المجلس مواعيد زيارة منطقة آثار الأهرامات، والتي ستبدأ من الساعة السابعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومنطقة آثار سقارة وقلعة صلاح الدين ستبدأ مواعيدها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.أما المناطق الآثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان فستستمر مواعيد الزيارة كما هو الحال بنفس المواعيد الحالية.وتقرر أن يعمل متحفي شرم الشيخ والغردقة بفترتين، الفترة الصباحية ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرً أما الفترة المسائية فستكون من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.وأبلغت الغرفة جموع الشركات بالمواعيد الجديدة خلال الشهر الكريم لتنظيم الزيارات إليها.