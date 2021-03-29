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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

لجنة الآثار بالنواب تناقش طلب إحاطة بشأن البحث والتنقيب عن الآثار بالمحمودية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين
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ناقشت اليوم الأثنين لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بالموافقة على إجراء عملية البحث والتنقيب في التلال الأثرية بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وطالب النائب بلال النحال، اللجنة بإلزام وزير الآثار باستكمال عملية البحث والتنقيب، واستقطاع جزء من المناطق التي تم التنقيب فيها لصالح إقامة مركز الشباب، لافتا إلى أن هناك موافقة سابقة من وزارة الشباب والرياضة بعد الاتفاق مع الآثار نزع جزء من مناطق البحث والتنقيب في الموقع المقترح لإقامة مركز الشباب لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة بمركز المحمودية رغم تخصيص مبلغ من المال لإقامة مركز الشباب، وأن المساحة الكلية للمنطقة 239 فدانا، تم توقف الوزارة عن عملية البحث والتنقيب، في كل المنطقة، وتوقف عملية التخصيص التي تمت مع وزارة الشباب.

من جانه أكد الدكتور أيمن العشماوي، أن وزارة الآثار قامت بالموافقة عن طريق اللجنة الدائمة على استكمال الحفائر وعودة عملية البحث والتنقيب، مشيرًا إلى أن الوزارة احترمت الاتفاق بين النائب ووزير الآثار وقامت بتخصيص الاعتمادات بقيمة 200 ألف جنيه اللازمة لعملية البحث والتنقيب في هذه المناطق.

وتابع: "الوزارة في ظل جائحة كورونا أصبح عليها من الصعب توفير الاعتمادات المالية للقيام بهذا الحفائر وانتظرت لحين إرسال الجهة الطالبة للاعتمادات المالية، وتوفير العمالة، ولم يتم الرد من الجهات الطالبة حتى الآن"، مشيرًا أن هناك عدد من المساكن وجبانة للموتى، تم إقامتهم قبل ضم منطقة التل لحوزة وزارة الآثار، وأن المساحة المطلوبة 2000 متر لإقامة مركز الشباب، ستتم توفيرها في منطقة تل سيدي عقبة، وسيكون هذا استثناء وليس قاعدة تلزم وزارة الآثار بأي مطالبات مستقبلية.

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