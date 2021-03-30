بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات التصميمات الجاهزة المتربعة على عرش الموضة لموسم خريف عام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.وتم تقديم العديد من التصميمات الكوتور المزينة بالريش منها التنانير الطويلة المغطاة بالريش الأبيض ونسقت مع قمصان بيضاء مطرزة ومعاطف ترينش طويلة، فضلا عن الفساتين المصممة من عدة طبقات بتصميم الميدي وبأكمام منفوخة، فضلا عن فساتين الدانتيل باللون الأصفر.تم تصميم عدة بنطلونات بتصميم الـ"Flared" منسقة مع جواكيت من نفس النمط وتم تقديم بنطلون محبوك بخطوط لامعة بالطول ونسق مع قميص من نفس اللون والتطريز وكارديجان طويل، وفساتين مطبعة بالورود بقصات وأطوال متنوعة.تم تقديم تنانير منفوشة غير متماثلة الحواف طويلة الأكمام وفستان باستيلي مزين بثنيات على جانبي التنورة فضلا عن تقديم طبعة الترتان الكلاسيكية وتم تقديم فستان احمر ذو اكمام منتفخة وفستان قصير مؤلف من تنورة قصيرة ومعطف طويل عريض اللياقات.