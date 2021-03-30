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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل استمر 10 ساعات متواصله بالداخلة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:05 ص
حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل
محمد مهدي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، على حريق نشب بمزرعة نخيل بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق كبير بعزبة عين القضا التابعة لقرى القلمون بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات الوحدات المحلية لمكان وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالات إختناق في موقع الحريق الذي إستمر ما يقارب 10 ساعات متواصله بعد إنتقالها للمزارع المجاورة بسبب شدة الرياح، حيث نجحت الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفه أسباب الحريق.
حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل

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