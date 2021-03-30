السيطرة على حريق بمزرعة نخيل استمر 10 ساعات متواصله بالداخلة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، على حريق نشب بمزرعة نخيل بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق كبير بعزبة عين القضا التابعة لقرى القلمون بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات الوحدات المحلية لمكان وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالات إختناق في موقع الحريق الذي إستمر ما يقارب 10 ساعات متواصله بعد إنتقالها للمزارع المجاورة بسبب شدة الرياح، حيث نجحت الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة عليه دون خسائر بشرية.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفه أسباب الحريق.