«الداخلية» تكشف تفاصيل اختفاء جثة من مستشفى بالدقهلية

كثفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تداول عدد (3) منشورات على إحدى الصفحات الطبيبة بأحد المستشفيات بالدقهلية، ادعت فيها صاحبة الصفحة المشار إليها دخول إحدى السيدات للمستشفى محل عملها مصابة بجروح قطعية بالوجه نتيجة تعدى زوجها وأهليته عليها بالضرب، كما ادعت وفاة السيدة المشار إليها واختفاء جثتها من المستشفى.بالفحص وبالتنسيق مع المستشفى المشار إليه تبين عدم صحة الواقعة وعدم ورود أية بلاغات في ذات المضمون، وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 26 الجاري قام أحد الأشخاص "سائق تاكسي" بالتعدي على زوجته بالضرب بسبب خلافات زوجية وإحداث إصابتها ونقلها لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، ومازالت محجوزة بها، وأنه قد تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.