رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص قطعة أرض ﻹقامة محطة صرف بقرية بنى أحمد فى بالمنيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:14 م
قطعة أرض
قطعة أرض
المنيا ـ على حسين
طباعة
استلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قطعة أرض تبرع من أحد المواطنين بقرية بني أحمد الغربية، لتخصيصها لإقامة محطة صرف صحي عليها لخدمة أهالي القرية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وقال هشام الضوى، رئيس قرية بني أحمد الغربية، إنه تم استلام قطعة أرض بمساحة ٧٥٠ مترًا، تبرع بها أحد المواطنين بغرض إقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج الموافقات اللازمة لتأكيد الاستفادة القصوى من هذا التبرع، نظرا لحاجة القرية لمحطة الصرف والتعجيل في تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ومن جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المدينة، أن هناك خطة لإنشاء محطات صرف صحي لكل قرية من قرى مركز ومدينة المنيا، لتوفير خدمات المرافق العامة بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار مبادرة حياة كريمة، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتطوير الريف المصري وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض
قطعة أرض

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

هيئة الاستعلامات عن سقطة «رويترز» بشأن السفينة: خطأ مهني فادح

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة تحذر من احتواء بعض الأدوية الشائعة على منتجات حيوانية دون معرفة المرضى

رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حق النادى فى أزمة قمة السلة

اتحاد الكرة يهنئ جماهير الكرة المصرية بتأهل المنتخب لأمم أفريقيا

الجزائر تكتسح بوتسوانا بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع