تخصيص قطعة أرض ﻹقامة محطة صرف بقرية بنى أحمد فى بالمنيا

استلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قطعة أرض تبرع من أحد المواطنين بقرية بني أحمد الغربية، لتخصيصها لإقامة محطة صرف صحي عليها لخدمة أهالي القرية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة.وقال هشام الضوى، رئيس قرية بني أحمد الغربية، إنه تم استلام قطعة أرض بمساحة ٧٥٠ مترًا، تبرع بها أحد المواطنين بغرض إقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج الموافقات اللازمة لتأكيد الاستفادة القصوى من هذا التبرع، نظرا لحاجة القرية لمحطة الصرف والتعجيل في تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.ومن جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس المدينة، أن هناك خطة لإنشاء محطات صرف صحي لكل قرية من قرى مركز ومدينة المنيا، لتوفير خدمات المرافق العامة بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار مبادرة حياة كريمة، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتطوير الريف المصري وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.