«الشباب المصري»: عودة حركة الملاحة للقناة أكبر صفعة لأعداء مصر

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الثلاثاء، إن نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس وعودة حركة الملاحة بالمجرى الملاحي، بمثابة أكبر صفعة لأعداء مصر والمشككين في إرادة شعبها وقوة الدولة المصرية وقيادتها السياسية.وأكد "سيف" أن الأيام القليلة الماضية كانت خير دليل للعالم كله أن قناة السويس هي المجرى الملاحي الاقتصادي الأهم والأرخص في العالم، وأن كل ما تردد عن وجود بدائل له بنفس المستوى أثبتت الأزمة الأخيرة حقيقة تلك البدائل المزعومة وأنه لا بديل لقناة السويس.وأشاد بموقف الشعب المصري الوطني الداعم لوطنه خلال الأزمة الأخيرة، موجهًا الشكر لعمال وفنيين هيئة قناة السويس الذين كانوا مثالًا يحتذى به للعامل المصري الذي لا يدخر أي جهدًا أو تضحية من أجل وطنه، وكانوا جميعًا قيادات مخلصة في مواقعهم.