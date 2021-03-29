رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس الشباب المصري: عودة حركة الملاحة للقناة أكبر صفعة لأعداء مصر

«الشباب المصري»: عودة حركة الملاحة للقناة أكبر صفعة لأعداء مصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:06 م
قناة السويس
قناة السويس
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الثلاثاء، إن نجاح جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس وعودة حركة الملاحة بالمجرى الملاحي، بمثابة أكبر صفعة لأعداء مصر والمشككين في إرادة شعبها وقوة الدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأكد "سيف" أن الأيام القليلة الماضية كانت خير دليل للعالم كله أن قناة السويس هي المجرى الملاحي الاقتصادي الأهم والأرخص في العالم، وأن كل ما تردد عن وجود بدائل له بنفس المستوى أثبتت الأزمة الأخيرة حقيقة تلك البدائل المزعومة وأنه لا بديل لقناة السويس.

وأشاد بموقف الشعب المصري الوطني الداعم لوطنه خلال الأزمة الأخيرة، موجهًا الشكر لعمال وفنيين هيئة قناة السويس الذين كانوا مثالًا يحتذى به للعامل المصري الذي لا يدخر أي جهدًا أو تضحية من أجل وطنه، وكانوا جميعًا قيادات مخلصة في مواقعهم.

موضوعات متعلقة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت