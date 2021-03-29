حزب المؤتمر يشارك في المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب
الإثنين 29/مارس/2021 - 11:06 م
سيد علىطباعة
ينطلق غدًا المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 إبريل القادم، ويشارك أحمد عصام، مستشار رئيس حزب المؤتمر للاتصال السياسي والبرلماني، ممثلا عن الحزب، وذلك برعاية الحزب الشيوعي الصيني، وحضور أكثر من ٨٠ حزبا سياسيا في منطقة شرق آسيا وشمال إفريقيا.
ويولي الحزب الشيوعي الصيني، أهمية بالغة للتبادل السياسي مع مصر، والتعاون مع شبابها.
ويمثل "المؤتمر" قوة دافعة لتعزيز الصداقة الطويلة الأمد بين الصين والدول العربية، وتعميق التبادل بين السياسيين الشباب في الصين، والدول العربية، وتعزيز تبادل الأفكار، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوطيد أسس التعاون، مما يؤدي إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والدول العربية.
ويولي الحزب الشيوعي الصيني، أهمية بالغة للتبادل السياسي مع مصر، والتعاون مع شبابها.
ويمثل "المؤتمر" قوة دافعة لتعزيز الصداقة الطويلة الأمد بين الصين والدول العربية، وتعميق التبادل بين السياسيين الشباب في الصين، والدول العربية، وتعزيز تبادل الأفكار، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوطيد أسس التعاون، مما يؤدي إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والدول العربية.