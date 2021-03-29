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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس سائق شرع فى قتل زوجته بالإسكندرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:00 م
المجني عليها
المجني عليها
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالشروع في قتل زوجته والتعدي عليها بسلاح أبيض، وإصابتها بجروح بالغة بالوحدة والجسم.

كما تسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتي أثبتت صحة الواقعة، وسؤال المجني عليها وقررت قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وإحضار التقرير الطبي من مستشفى شرق المدينة لبيان إصابات المجنى عليها من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، بوصول المجني عليها إسراء عماد حبشى، 19 سنة، ربة منزل، مصابة بعدة إصابات بالوجه ومناطق متفرقة من الجسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصابة اتهمت زوجها «محمد.م»، 24 سنة، سائق، بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها، بسبب خلافات زوجية بينهما.

علي الفور ألقى القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بالاعتداء على زوجته بسبب خلافات زوجية وتعديها عليه بالسب والشتم، مما أدى إلي غضبه فقام بالتعدى عليها وإحداث إصابتها، وتم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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