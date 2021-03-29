المترو: تشديد إجراءات الوقاية والتعقيم قبل رمضان

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق إن الشركة تعمل على توفير جميع الإجراءات الاحترازية داخل الخطوط الثلاثة للمترو وذلك من أجل استقبال شهر رمضان الكريم.وأوضحت شركة المترو، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشركة تعمل على تأمين المحطات وذلك لزيادة عدد الركاب خلال شهر رمضان مما يتطلب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير داخل المحطات لضمان سلامة وأمان الركاب.