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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر الهندسة الإنشائية بالغردقة

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:54 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، المؤتمر الدولى الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية والذي تنظمه كلية الهندسة بالغردقة على مدار يومين بمشاركة 7 دول عربية وأجنبية.

شارك فى الافتتاح الدكتور أحمد عطا، ‏نائب محافظ الغربية، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة ‏نائبًا عن محافظة البحر الأحمر، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين القائم بعمل عميد كلية الهندسة‏، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد ضبعون ‏نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق، ولفيف من عمداء كليات الهندسة والأساتذة بكلية الهندسة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث ومناقشة تطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وروية مصر 2030، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية ووزارة التعليم العالى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لدعم منظومة البحث العلمي.

وأضاف أن كلية الهندسة كانت لها السبق في دخول التصنيفات العالمية وبقوة ضمن افضل 150 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف Qs، مثمنا جهود الدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد حسين القائم بعمل عميد الكلية، وكافة اللجان المنظمة.

‏‏من جانبه أشاد نائب محافظ الغربية بعمق ومتانة العلاقة والتعاون المشترك بين ‏الجامعة والمحافظة ممثلة فى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى كافة ‏المجالات التنموية لخدمة المجتمع، مثمنا جهود كلية الهندسة ودورها الرائد فى دعم البحث العلمى وخدمة المجتمع فى إقليم الدلتا.

وأكد نائبا رئيس الجامعة ‏الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة على أهمية البحث العلمي بوصفه قاطرة التنمية المستدامة، موجهان الشكر لرئيس المؤتمر الدكتور عماد عتمان لجهود المبذوله فى خروج المؤتمر بالشكل اللائق.

‏وصرح الدكتور محمد حسين، عميد كلية الهندسة ونائب رئيس المؤتمر، أنه من المقرر مناقشة الجديد فى شتى مجالات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية مثل تطورات صناعة الخرسانة وتصميم المنشآت الخرسانية وطرق التحليل الإنشائى، إلى جانب أحدث ما توصلت إليه الأبحاث فى مجالات إدارة مشروعات التشييد وتصميم المنشآت المعدنية وغيرها.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يعمل على خلق مساحات للتلاقى والتعارف والمناقشة بين الباحثين والمتخصصين لتبادل الأفكار والخبرات، ودمج الطلاب والباحثين بما يؤهلهم لاكتساب خبرات البحث العلمى.

واختتمت فعاليات الافتتاح بإهداء درع المؤتمر ‏لرئيس الجامعة ونائبيه، كما تم تسليم درع المؤتمر لنائب محافظ الغربية الدكتور ‏أحمد عطا، ورئيس مدينة الغردقة اللواء ‏إيهاب رأفت.
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر الهندسة الإنشائية بالغردقة
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر الهندسة الإنشائية بالغردقة

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