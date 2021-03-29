حملات ترويجية إلكترونية فى ١٢ سوقًا عربية ودولية للترويج للمومياوات الملكية

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.استهل الوزير الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور ٤٠ عاما على إنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي اُنشئت في مارس ١٩٨١.وقام العناني خلال الاجتماع باطلاع أعضاء المجلس على الاستعدادات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية والذي سيشهده العالم يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل من المتحف المصري بالتحرير الي مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لافتًا إلى اطلاق الوزارة حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقا عربيا وأوروبيا وآسيويًا وأمريكيا.كما قام الوزير بإطلاع المجلس على قيام الوزارة هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بافتتاح ثلاثة نقاط بمسار العائلة المقدسة بعد تطويرها، حيث تم افتتاح مشروع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع تطوير موقع تل بسطة بمحافظة الشرقية، ومشروع تطوير المنطقة حول كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية.وأوضح أنه تم في هذه المواقع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ووضع اللوحات الإرشادية ومجموعة من اللافتات الدعائية السياحية والأثرية التي تسرد محتويات الموقع وتاريخه، بالإضافة الي تركيب البرجولات والمظلات وتجديد دورات المياة.