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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«معرفة الله» الحلقة الأحدث من برنامج آية في حكاية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:47 م
الأنبا أرساني
الأنبا أرساني
تريزة شنودة
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أطلقت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا أرساني الحلقة الأحدث من برنامج "آية في حكاية".

وشارك القمص يسى ميساك راعي كنيسة العذراء بامستردام في الحلقة الـ"79" من البرنامج التي تحدث خلالها عن تأملات في معرفة الله لأفكار البشر.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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