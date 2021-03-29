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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفقا للقانون.. تعرف على عدد ساعات العمل المسموح به للفرد

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:45 م
ساعات العمل
ساعات العمل
دعاء جابر
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حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد ساعات العمل التي يجب أن يقوم العامل بها، وذلك في المواد (80، 81، 82).

أوضح القانون، أنه في المنشآت الصناعية يكون عدد ساعات العمل سبع ساعات يوميًا، أو اثنتين وأربعين ساعة أسبوعيًا.

أما في المنشآت غير الصناعية، يكون عدد ساعات العمل ثمان ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا.

ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ولا تحتسب ضمن ساعات العمل، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز فترة تواجد العامل في مكان العمل عشر ساعات على أي حال.

غير أن هناك بعض المهن التي يجوز فيها أن تزيد فترة تواجد العامل فى العمل إلى اثنتي عشرة ساعة، وقد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 115 لسنة 2003 بتحديد هذه المهن (مثل أعمال النقل، والعمل في المطارات والموانئ والاستراحات وبعض المحال الأخرى).

كما صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 122 لسنة 2003 بتحديد الحالات والأعمال التي يستمر فيه العمل دون توقف ويتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة، على أن يصرح صاحب العمل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة تنظمها إدارة المنشأة، وكذلك بتحديد الأعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح فيها العاملون فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.

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