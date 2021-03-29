السكة الحديد: تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بمعاير السلامة

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس هيئة السكة الحديد، بضرورة التزام السائقين بتعليمات التشغيل.وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن تعليمات التشغيل تتضمن التزام السائقين بتعليمات تشغيل القطارات والتي تتمثل في تشغيل جهاز "atc"، والذي يساعد على التحكم في القطارات عن بعد وذلك لتأمين حركة القطارات.