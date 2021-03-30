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محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:10 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء ٣٠-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير يومي عن كل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، وفقا لأخر التحديثات والتطورات في السوق المصرفي داخل البنوك المصرية، ويحتوي التقرير على أسعار العملات، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي"،

ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر"، وتعد اسعار العملات موضع بحث بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم تقرير يومي شامل يتضمن كافة التفاصيل الذي يحتاجها القارىء المصري والعربي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء ٣٠-٣-٢٠٢١

لديكم خلال التقرير التالي أهم التفاصيل عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح بالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجلت العملة الأمريكية سعرها في البنك الأهلي المصري، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٤١٠٧ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٥٧٧١ جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٥٢٩٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٨٠٧٥ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

سجل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٢٥٣٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٣٩٩٣ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل الريال السعودى، سعره عند الشراء ٤.١٥١٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٩٦ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٩.٠١٣٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٥٧٥ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٣٨٣ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٨٢ جنيه مصري.

اسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر


بلغ الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.
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سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل عند الشراء ١٨.٤١٠٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٥٧٧١ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل عند الشراء ٤.١٤٨٤ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٩٦ جنيه مصري.

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