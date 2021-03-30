أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء ٣٠-٣-٢٠٢١

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الين الياباني اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

اسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

مواعيد القطارات اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء ٣٠-٣-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير يومي عن كل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، وفقا لأخر التحديثات والتطورات في السوق المصرفي داخل البنوك المصرية، ويحتوي التقرير على أسعار العملات، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي"،ونستعرض لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى في "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر"، وتعد اسعار العملات موضع بحث بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم تقرير يومي شامل يتضمن كافة التفاصيل الذي يحتاجها القارىء المصري والعربي.لديكم خلال التقرير التالي أهم التفاصيل عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح بالتالي:سجلت العملة الأمريكية سعرها في البنك الأهلي المصري، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصري، وبلغ سعرها عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصري.بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٤١٠٧ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٥٧٧١ جنيه مصري.وصل سعر الجنيه الإسترليني، عند الشراء ٢١.٥٢٩٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٢١.٨٠٧٥ جنيه مصري.سجل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٢٥٣٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٤.٣٩٩٣ جنيه مصري.سجل الريال السعودى، سعره عند الشراء ٤.١٥١٢ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٩٦ جنيه مصري.وصل سعر الدينار الكويتي، عند الشراء ٤٩.٠١٣٥ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٥٢.١٥٧٥ جنيه مصري.سجل الدرهم الإماراتي، سعره عند الشراء ٤.٢٣٨٣ جنيه مصري ووصل سعره عند البيع ٤.٢٨٨٢ جنيه مصري.بلغ الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.وصل عند الشراء ١٨.٤١٠٧ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ١٨.٥٧٧١ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.١٤٨٤ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٩٩٦ جنيه مصري.