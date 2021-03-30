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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» يتابع مجموعات التقوية بالمدارس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:44 ص
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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شكل الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة برئاسته وعضوية كل من (د.نبيل جعفر وكيل المديرية - غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - منى كمال مدير الشئون المالية والإدارية - فايزة سعد الموجه العام مالي وإداري) لمتابعة سير مجموعات التقوية بالمدارس.

وانطلقت اللجنة في تمام الساعة الخامسة مساءً من ديوان المديرية إلى مدرسة عبدالحميد عبدالغفور الإعدادية بنات التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والتي تضم عدد من مجموعات التقوية بمختلف المراحل.

وبدأت اللجنة عملها بمدخل المدرسة حيث تواجد عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، وبسؤالهم عن مجموعات التقوية بالمدرسة، أفادوا أنهم يترددون باستمرار على مجموعات التقوية، وبسؤالهم عن آلية توريد المبلغ المخصص للمجموعة، أقروا أنها تتم بشكل ودي دون أي إيصالات.

ورصدت اللجنة أيضًا بمدخل المدرسة تواجد (سكرتيرة مساعدة لأحد المعلمين وغير عاملة بالتربية والتعليم) للقيام بمساعدة المعلم فى تجهيز كشوف الطلاب وتنظيمها.

بعدها قام وكيل الوزارة واللجنة بجولة داخل الفصول، كشفت عن حصص (فيزياء للأول الثانوي - علوم للثاني الإعدادي - علوم للسادس الإبتدائي لغات - رياضيات للثالث الإعدادي - كيمياء للأول الثانوي - لغة إنجليزية الثالث الثانوي) وخلال الجولة دار حديث بين وكيل الوزارة والطلاب حول رسوم الحصة وكيفية تسديدها وهل هناك ملازم يتم توزيعها ومواعيد المجموعات.

ولاحظ تكدس الطلاب فى بعض الفصول وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد بين الطلاب وتوافر التهوية، حيث إن العدد الذى أقرته الوزارة من ١٦ إلى ١٨ طالبًا فقط داخل الفصل، بينما رصدت اللجنة حولي ٢٦ طالبًا في الفصل، كما أن بعض الطلاب لا يرتدون كمامات.

بعدها التقت اللجنة مدير المدرسة والمشرف على المجموعات، وتبين عدم قيام المدرسة بتعليق جدول مجموعات التقوية بمدخل المدرسة موضح به كل ما يتعلق بكل مجموعة، لايوجد إيصالات تفيد بتوريد الطلاب المبلغ المخصص للمجموعة، وكذلك لم يتسلم المعلمين إيصالات بالمبالغ التي يتم صرفها لهم، كما أن الكشوف المدرج بها أسماء الطلاب وعدد الحصص التي حضروها غير قانونية ولا تستند لأي صورة مالية أو إدارية سليمة.

وبنهاية الجولة أكد وكيل الوزارة أن ما تم رصده اليوم (اشبه ما يكون بدروس خصوصية تتم داخل المدرسة لتأخذ الصبغة القانوية لمجموعات التقوية) وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا حتى وإن يكون يحيطه حسن نية العاملين، كما أوصى مدير المدرسة (بعدم دخول أي فرد خارج التربية والتعليم) إلى الحرم المدرسي، وأن يكون هناك أمن ببوابة المدرسة لتنظيم هذه العملية، ويسمح فقط لأولياء الأمور بانتظار أو توصيل أبنائهم، لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب.

وقامت اللجنة بإحالة الواقعة للتحقيق، وأمهلت المدرسة مدة ٢٤ ساعة لتصحيح الأوضاع والإلتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية واللوائح المنظمة لمجموعات التقوية، حيث سيتم تشكيل لجنة للمرور على المدرسة غدًا للتأكد من تصحيح الأوضاع.

من جانبه أكد القبيصي، أنه سيتم تشكيل لجان مختلفة للمرور على مختلف المدارس للتأكد من سير مجموعات التقوية وفق ضوابطها التي حددتها الوزارة.
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان
تعليم أسوان

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