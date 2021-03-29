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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توضح طرق انتقال العدوى من الأم للجنين (إنفوجراف)

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:42 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت وزارة الصحة والسكان خلال "إنفوجراف"، عن طرق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين بفترة الحمل.

وأوضحت أن الأمراض تنتقل من الأم للجنين بطريقة مباشرة، أو من خلال علاقة حميمة مع شخص مصاب، أو من خلال الدم والجروح أو استخدام أدوات حادة أو السرنجات التي تخص الشخص المصاب.

يذكر أن مبادرة الرئيس للفحص المبكر عن الأم والجنين تقوم بفحص السيدات من السكر وفيروس بي والزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز".
«الصحة» توضح طرق انتقال العدوى من الأم للجنين (إنفوجراف)
«الصحة» توضح طرق انتقال العدوى من الأم للجنين (إنفوجراف)

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