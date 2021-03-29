«الصحة» توضح طرق انتقال العدوى من الأم للجنين (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان خلال "إنفوجراف"، عن طرق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين بفترة الحمل.وأوضحت أن الأمراض تنتقل من الأم للجنين بطريقة مباشرة، أو من خلال علاقة حميمة مع شخص مصاب، أو من خلال الدم والجروح أو استخدام أدوات حادة أو السرنجات التي تخص الشخص المصاب.يذكر أن مبادرة الرئيس للفحص المبكر عن الأم والجنين تقوم بفحص السيدات من السكر وفيروس بي والزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز".