محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال إنشاء محطة مياه باريس الجديدة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال إنشاء محطة مياه مدينة باريس الجديدة، الجاري إنشاؤها بتكلفة ٢٠ مليون جنيه بقدرة ٤٥٠ متر مكعبالساعة، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو القادم.ورافق المحافظ، خلال جولته، كمال إبراهيم رئيس المركز، والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة.وأوضح الزملوط أن المحطة الجديدة تهدف لتقليل الضغط على المحطة الحالية واستيعاب الزيادة في أعداد المستخدمين وتوفير خدمة أفضل للمواطنين.