السيطرة على حريق مخزن في عقار بكفر طهرمس

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع في مخزن أسفل عقار بمنطقة كفر طهرمس.تلقت غرفة النجدة بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل منذ قليل داخل مخرن بمنطقة شارع كفر طهرمس، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق الذي تبين وفق المعلومات الأولية بأنه مخزن بأحد العقارات.وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده لباقي العقار وتم السيطرة على الحريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.