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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد أسبوع من زواجه.. مصرع طبيب فى حادث مرورى ببنى سويف

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:39 م
صرع طبيب فى حادث
صرع طبيب فى حادث
بنى سويف - محمد حفيظ
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توفي الطبيب علي الحاجري، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بني سويف التخصصي، مساء اليوم، متأثرًا بإصابته في حادث إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الزعفرانة، أثناء عودته من قضاء أسبوع العسل بعد أسبوع واحد من زواجه.

استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، مساء اليوم، جثة الطبيب علي الحاجري، وسط حالة من الحزن والبكاء من زملائه، الذين هرعوا لإنهاء الإجراءات تمهيدا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي الزعفرانة بني سويف، حادث إنقلاب سيارة، حيث أسفر عن وفاة الطبيب علي الحاجري، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، بينما نجت زوجته من الحادث، وأصيبت بكدمات وجروح.

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