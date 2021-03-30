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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل 1277 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:43 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 462 ألفا و339 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 40 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6136 حالة، في حين يرقد 970 شخصا في وحدات العناية المركزة، و271 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وأوضحت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8213 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أطلقت السلطات اللبنانية حملة تستهدف تحصين المدرسين وأساتذة المدارس في مواجهة فيروس كورونا عبر تمكينهم من تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بما يسهل عودة العملية التعليمية إلى طبيعتها في المدارس بصورة تدريجية.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح له خلال إطلاق الحملة - إن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، والتي بدأت بالطاقم الطبي والفئات الأكثر عرضة للخطر، بدأت مؤشراتها الإيجابية في الظهور، معربا عن تطلعه في أن ينعكس الأمر إيجابا في القريب على خفض نسبة الوفيات ومستوى إشغال أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات.

من جانبه، قال وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب إن تمكين أساتذة المدارس من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يمثل خطوة أولى نحو العودة الآمنة إلى التعلم المدمج (قسم حضوري في المدارس والآخر عن بُعد في المنازل) بصورة متدرجة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستهدف حماية صحة الأساتذة والموظفين وطلاب المدارس الذين يشكلون ربع سكان لبنان.

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