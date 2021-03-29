الأنبا هدرا يُسيم كهنة جُدد بإيبارشية أسوان

ترأس الأنبا هدرا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، صلوات القداس الإلهي بأسبوع الإبن الضال بالصوم الكبير المقدس.كما شارك نيافته في سيامة كهنة جدد بإيبارشية أسوان، من بينهم القس سدراك سمير سمعان كاهنًا على كنيسة الثلاثة فتية القديسين بيوسف الرامي بأسوان.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.