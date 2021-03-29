غفران محمد تنضم لأبطال «في عز الضهر».. وتواصل تصوير «الاختيار 2»

أعلنت الفنانة غفران محمد، انضمامها رسميًا لأبطال فيلم "في عز الضهر" للنجم العالمي مينا مسعود، والمقرر البدء فى تصوير مشاهدها مطلع أبريل المقبل.وأعربت غفران عن سعادتها بالمشاركة فى تجربة جديدة لأول مرة في تاريخ السينما المصرية أمام النجم المصرى العالمى مينا مسعود، قائلة إن وجود مينا مسعود، سيجعل الفيلم محط أنظار الجمهور عالميًا".وعن تفاصيل شخصيتها، قالت إنها ستظهر فى هذا العمل بشكل مختلف عن الأدوار التى قدمتها من قبل، لذلك تعتبر "في عز الضهر" خطوة مهمة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن المؤلف كريم سرور، يقدم في هذا العمل ورق مهم ومُختلف."في عز الضهر" بطولة مينا مسعود، شيرين رضا، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة سيجنال فيلمز.على صعيد أخر، تواصل غفران محمد تصوير مشاهدها فى مسلسل "الاختيار 2"، والمقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكى، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.