غدًا.. حفل توزيع وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بوادي الملوك

ينظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، احتفالية غدًا الثلاثاء، بمنطقة وادي الملوك، لتوزيع وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، ويأتي ذلك في إطار دعم الاتحاد للعمال.ويحضر الحفل كلًا من محمد سعفان وزير القوى العاملة، وياسمين خميس الرئيس الشرفي للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعدد كبير من العمال بالشركات.جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عقد اجتماعًا يوم 20 مارس الماضي، بحضور إبراهيم محمد عبد السلام الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة من الجانب الليبي والوفد المرفق له، وتم مناقشة أوجه التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة.