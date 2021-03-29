«التجمع»: مصر بشعبها وإرادتها الحرة قادرة على مواجهة أصعب التحديات

تقدم حزب التجمع، بخالص التهنئة والتقدير إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكل العاملين بالهيئة، على النجاح في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بخبرات مصرية خالصة.وأضاف حزب التجمع فى بيان له، أن ما قامت به هيئة قناة السويس يؤكد ثقتنا في قدرة وكفاءة القائمين على إدارة وتشغيل هذا الشريان الملاحي العالمي، مؤكدا أن مصر بشعبها وإرادتها الحرة قادرة على مواجهة أصعب التحديات في كل الأحوال ومهما كانت الظروف.واستطرد البيان: وحزب التجمع وهو يشارك كل المصريين فرحتهم بهذا الإنجاز بعد ان تابع بفخر وإعزاز ما قام به أبناء الهيئة من مجهود على مدار الأيام الماضية، يتمنى أن يكون ذلك ملهما لأعضاء الحكومة وجميع المسئولين في المواقع المختلفة للقيام بمهامهم بهذا القدر من العزيمة والإصرار.