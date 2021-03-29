رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقري لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا حيث تم رفع 65 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالصحراوي الغربي.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أعمال منظومة النظافة واقسام البيئة بالقري تواصلت علي مدار اليوم حيث تم رفع 30 طن قمامة ومخلفات من قرية طوخ الخيل بمعدات الوحدة المحلية الى المقلب العمومى بالصحراوى الغربى حفاظا على البيئه وحياة المواطنين،وأصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تعليماته بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين واصلت رفع التجمعات من قري ابو فليو والشرفا والتي بلغت 20 طن بينما قامت الوحدة المحلية لقرية دمشير برفع 15 طن من قرية ادموا وطريق الطلياني باتجاه قرية 7وأكد رئيس المركز استمرار أعمال النظافة بحي وسط من خلال حملات النظافه المكثفه ورفع أتربة ومخلفات أعلى كوبري مدرسة ناصف وكوبري الملك فاروق بحي وسط المدينة وأيضا انتظام أعمال النظافة وررفع المخلفات واستمرار حملات النظافه المكثفه بجميع شوارع حي وسط المدينة.