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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:14 م
مخلفات في حملات نظافة
مخلفات في حملات نظافة
المنيا ـ على حسين
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كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقري لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا حيث تم رفع 65 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالصحراوي الغربي.

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أعمال منظومة النظافة واقسام البيئة بالقري تواصلت علي مدار اليوم حيث تم رفع 30 طن قمامة ومخلفات من قرية طوخ الخيل بمعدات الوحدة المحلية الى المقلب العمومى بالصحراوى الغربى حفاظا على البيئه وحياة المواطنين،

وأصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تعليماته بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين واصلت رفع التجمعات من قري ابو فليو والشرفا والتي بلغت 20 طن بينما قامت الوحدة المحلية لقرية دمشير برفع 15 طن من قرية ادموا وطريق الطلياني باتجاه قرية 7

وأكد رئيس المركز استمرار أعمال النظافة بحي وسط من خلال حملات النظافه المكثفه ورفع أتربة ومخلفات أعلى كوبري مدرسة ناصف وكوبري الملك فاروق بحي وسط المدينة وأيضا انتظام أعمال النظافة وررفع المخلفات واستمرار حملات النظافه المكثفه بجميع شوارع حي وسط المدينة.
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)
رفع 65 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا (صور)

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