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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تحمل القوى السياسية في لبنان مسئولية عدم تشكيل الحكومة

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:45 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
وكالات
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حمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان القوى السياسية في لبنان مسئولية عدم تشكيل الحكومة، وذلك خلال مباحثات أجراها مع المسئولين اللبنانيين.

كما ندد الوزير لورديان بالانسداد الكامل للمباحثات بهذا الشأن، داعيًا إلى إنهاء التعطيل فورًا.

وأعلنت السفارة الفرنسية في بيان مساء اليوم الإثنين عن أن الوزير لودريان "أجرى مباحثات اليوم مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري".

وندد الوزير لودريان بـ"الانسداد الكامل منذ أشهر للمباحثات التي تهدف إلى تشكيل حكومة في لبنان، فيما تستمر البلاد في الانغماس في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية كبرى، يدفع الشعب اللبناني ثمنها كل يوم، وتضع البلد في توتر خطير وغير ضروري".

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي عن أن "القوى السياسية اللبنانية ككل، تتحمل المسئولية الكاملة عن هذا المأزق".

وأضاف الوزير لودريان: "يجب فورًا إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة، ولا سيما من جانب بعض الفاعلين في النظام السياسي اللبناني، من خلال مطالب متهورة وقديمة العهد".

وأشار الوزير لودريان إلى "التفكير الذي بدأ بمبادرة منه الأسبوع الماضي مع نظرائه الأوروبيين، بهدف تحديد الاتحاد الأوروبي السبل للضغط على المتسببين بهذا التعطيل".

وأضاف الوزير لودريان، تقف فرنسا، كما فعلت دائمًا إلى جانب اللبنانيين.

وكانت وما زالت على الموعد، على المستوى الإنساني لإفادة الشعب اللبناني منذ انفجار 4 أغسطس، وحشدت شركاءها الأوروبيين والدوليين في هذا الصدد".

ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن الحلّ لإخراج لبنان من الأزمة "هو بتشكيل حكومة كفؤة جاهزة للعمل بجدية للصالح العام لتنفيذ إصلاحات معروفة من الجميع. هذه مسئولية كل القوى السياسية اللبنانية التي التزمت بها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية من أجل بلدها وأجل واللبنانيين".

وأبلغ الوزير لودريان نظراءه الأوروبيين والدوليين، بحسب البيان "بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر".

وكان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم «الحريري» للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا لم يرض بها الرئيس عون، وفي المقابل قدم الرئيس عون للحريري طرحًا متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرًا، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

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