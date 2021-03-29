«بشارة» يقود حملات إزالة الإشغالات في مدينة الشروق

شن المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز مدينة الشروق حملة موسعة لإزالة الإشغالات، بمشاركة الرائد الرائد عصام عماد رئيس قسم شرطة مرافق المدينة، في إطار الجهود للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.استهدفت تلك الحملات رفع الإشغالات بالمجمعات التجارية في مدينة الشروق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير (١٨) محضر مخالفه مع التحفظ على الإشغالات المتواجدة أمام المحلات التجارية بمركزي خدمات الحى الأول والثاني والتمكن من إخلاء ممرات المشاة.وقد تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.