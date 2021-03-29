استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالغربية (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد.ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا أثناء تلقي المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح فيروس كورونا في محافظة الغربية.وأوضحت أنه للتسجيل وحجز اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)، لافته إلى أنه يتم الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.