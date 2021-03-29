الجيش الصومالي يتصدى لهجوم ميليشيات الشباب بجوبا السفلى

تصدى الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية جوبالاند، الإثنين، لهجوم مباغت شنته ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على قاعدة الجيش بمنطقة بارسنغوني في محافظة جوبا السفلى.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الوطني كبد ميليشيات الشباب خسائرَ فادحة في الأرواح، حيث تمكن من تصفية المتمردين الذين حاولوا الهجوم على القاعدة العسكرية.يذكر أن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند يشن عمليات عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.