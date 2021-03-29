إيبارشية البلينا تعلق الأنشطة الكنسية بسبب كورونا

أعلنت إيبارشية البلينا، تحت رعاية الأنبا ويصا مطران الإيبارشية تعليق الأنشطة الكنسية، والاجتماعات الروحية بسبب تزايد نسبة الإصابات بفيروس كورونا.أشارت الإيبارشية في بيان الإثنين، إلى أن حضور القداسات سيتم بالحجز المسبق قبل الحضور؛ للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.