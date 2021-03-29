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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تعويم السفينة الجانحة قطع الطريق على المتربصين والمشككين

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:02 م
محمود توشكي عضو مجلس
محمود توشكي عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعرب النائب محمود توشكي عضو مجلس النواب، عن سعادته البالغة بتمكن رجال هيئة قناة السويس من تعويم السفينة البنمية العملاقة إيفر غيفن، بعد عمل متواصل ليلا ونهارا طوال الفترة الماضية، موجها أسمى آيات الشكر والتقدير، لكل من ساهم في هذا العمل العظيم حتى تم انجازه بأيادي مصرية.

وأضاف توشكي في تصريحات له اليوم، أن الإنجاز المصري في قناة السويس، قطع الطريق على المتربصين والمشككين، قائلا لرجال هيئة قناة السويس، كنتم أبطالا في إدارة الأزمة ومواجهة معضلات حقيقية، أعلمها بحكم خبرتي في مجال النقل البحري.

وشدد عضو مجلس النواب لقد حبس العالم أنفاسه وتأثرت حركة التجارة العالمية لمدة ٦ أيام متواصلة، انتظارا لعودة العمل في المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد توقفه بسبب جنوح السفينة البنمية، وهو ما أظهر للداخل والخارج قوة مصر وأهميتها وأهمية موقعها الاستراتيجي الذي حبانا الله به.

ولفت توشكي، أن هذه الأزمة، تؤكد على أهمية العمل على تعزيز صناعة النقل البحري واللوجستي بالنسبة لمصر، بما يستلزم اتخاذ خطوات أوسع لتطوير هذه الصناعة.

وأكد أن مصر دولة عظيمة وقدراتها كبيرة وتمتلك خبرات رائعة في مختلف المجالات، والأهم أن الله سبحانه وتعالى رزقها بقيادة واعية مستنيرة قادرة على شق الصعاب وتجاوز مختلف التحديات.

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