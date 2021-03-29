«ربيع»: عودة حركة السفن في مواعيدها الطبيعية بعد 4 أيام

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه خلال 4 أيام ستعود قناة السويس للعمل بطبعيتها في المواعيد المحددة للسفن، من قبل خروجها من بلدانها، مشيرًا إلى أن القناة ستعمل على مدار الساعة، لإنجاز عبور السفن العالقة في أسرع وقت.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الفريق أسامة ربيع، للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطار، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.