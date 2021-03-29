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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

التصميمات الجاهزة المتربعة على عرش موضة 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:01 م
موديلات التصميمات
موديلات التصميمات الجاهزة
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن حيث قدم مصممو الأزياء مختلف موديلات التصميمات الجاهزة المتربعة على عرش موضة 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.

وتحت شعار cocoon، تم تقديم المعاطف الفضفاضة التي تلتف حول القوام والترنش كوت الواقي من المطر، وأطقم ذات قصة مستقيمة التي يمكن تنسيقها مع تنورة أو بنطلون واسع في إطار عملي تستغله المراة لعدة إطلالات وتم تقديم الكنزات الشتوية المصنوعة من الصوف والكشمير وقمصان من البوبلين وفساتين بقصات هندسية مصنوعة من المخمل والبروكاد.

تم تقديم تصميمات سوداء يمتزج فيها الدانتيل والشرائط الأنثوية والتخاريم، فضلًا عن الفساتين المنقطة باللونين البوردو والزهري وتصميمات الدنيم بقصات مستقيمة عملية ورسمية وتم تقديم الكنزات المحبوكة والأطقم ذات اللياقات العالية والقصات الهندسية.
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة
موديلات التصميمات الجاهزة

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