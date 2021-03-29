«ربيع»: تعويم السفينة الجانحة دون تفريغ حمولتها أول مرة ينفذ في العالم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أول قناة في التاريخ تنجح في تعويم سفين جانحة في منتصف ممر مائي بالعرض دون اللجوء إلى تفريغ حمولاتها، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لبسالة العاملين على تعويم السفينة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الفريق أسامة ربيع، للإعلان عن نجاح الهيئة في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وجهود الهيئة في هذا الإطار، علاوة على إلقاء الضوء على تفاصيل عودة حركة الملاحة بالقناة.وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.