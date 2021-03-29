التحريات الأمنية تكشف مفاجأة في سبب انهيار عقار جسر السويس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن صاحب عقار جسر السويس المنهار، بعدما شيد ١٠ أدوار مخالفة جمع من السكان مبالغ مالية لتركيب أسانسير وبالفعل قام بهدم في أساسات العقار لتوسعة مكان تركيب الأسانسير.وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها القبض على صاحب مصنع عقار جسر السويس بالسلام.كما يكثف رجال مباحث من جهودهم لضبط المقاولين الذى قاموا بإنشاء طوابق إضافية في العقار تمهيدا لاستجوابهم والوقوف على وجود تصاريح لديهم بتعلية الطوابق لهذا الحد.وارتفع عدد ضحايا المتوفين انهيار عقار جسر السويس لـ25 متوفى بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 26.وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.ويكافح رجال الإنقاذ البرى لانتشال المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.