رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات الأمنية تكشف مفاجأة في سبب انهيار عقار جسر السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:16 م
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
هدير مصطفي
طباعة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن صاحب عقار جسر السويس المنهار، بعدما شيد ١٠ أدوار مخالفة جمع من السكان مبالغ مالية لتركيب أسانسير وبالفعل قام بهدم في أساسات العقار لتوسعة مكان تركيب الأسانسير.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها القبض على صاحب مصنع عقار جسر السويس بالسلام.

كما يكثف رجال مباحث من جهودهم لضبط المقاولين الذى قاموا بإنشاء طوابق إضافية في العقار تمهيدا لاستجوابهم والوقوف على وجود تصاريح لديهم بتعلية الطوابق لهذا الحد.

وارتفع عدد ضحايا المتوفين انهيار عقار جسر السويس لـ25 متوفى بعد انتشال جثة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 26.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار بجسر السويس.

ويكافح رجال الإنقاذ البرى لانتشال المفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة تبغ وشوكولاتة لزيزيت سالم فى بتانة.. الخميس

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية