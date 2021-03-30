نادى تدريس الأزهر يشكر الأوقاف ومستشفى الدعاة لرعايتهم مصابى كورونا

أعرب مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور حسين عويضة، عن خالص شكره لوزارة الأوقاف ومستشفى الدعاة، تقديرا لجهودهم في رعاية أعضاء هيئة التدريس من مصابي فيروس كورونا.وقال الدكتور جمال عبدالحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن النادي أرسل برقية شكر عبر فيها عن امتنانه وعظيم شكره للمجهود الطبي الذي تقوم به إدارة مستشفى الدعاة للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين استقبلهم المستشفى ولقوا عناية فائقة حتى تماثلوا للشفاء وعادوا لمنازلهم.وأكد أن جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وجهاز إداري يبذلون أقصي جهدهم في الاهتمام بالمرضي نفسيا ومعنويا بقيادة الدكتورة مها عقل عميدة الكلية، ومتابعة الدكتور توفيق نور الدين نائب رئيس الجامعة الأسبق.