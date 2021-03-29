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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 09:57 م
إصلاح وصيانة كشافا
إصلاح وصيانة كشافا
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال صيانة الخلايا الكهربائية وأعمدة الإنارة والكشافات بطرق القري التابعة حيث تمكنت من إصلاح خليتين ضوئيتين وصيانة خلية أخرى وإصلاح 40 كشاف وعطل بعامود إنارة.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وإصلاح كشافات الطرق التي يجريها قسم الإنارة بصفة دورية حفاظا على سلامة وأمن المواطنين وللحد من المخاطر والحوادث متواصلة، حيث قامت الوحدة المحلية بنزلة حسين اليوم بمتابعة اصلاح خليه ضوئية بطريق سواده وأخرى بعرب الشيخ محمد فضلا عن إصلاح عطل بعمود اناره وتم إصلاحه كما تم صيانه خليه ضوئية بجانب إصلاح 40 كشاف بالطرق المؤدية للقري وشوارعها.

وأكد رئيس المركز بأنه سيتم المتابعة المستمرة للطرق حتى يتسنى للمواطن العيش بأمان منعا للمخاطر تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال الصيانة وإنارة الطرق للحد من وقوع الحوادث ليلا.
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا
إصلاح وصيانة 40 كشافا و3 خلايا ضوئية بطرق نزلة حسين بالمنيا

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